У Молдові оголосили надзвичайний стан в енергетичній сфері через кризу, яка загрожує припиненням постачання електроенергії і не тільки.

Про це заявив прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан, повідомляють TV8 та NewsMaker.

Крім того, прем’єр-міністр заявив про відставку міністра енергетики Віктора Парлікова, назвавши його управлінські помилки причиною нинішньої кризи. Тимчасово обов’язки міністра енергетики перейдуть до самого прем’єра до призначення нового керівника.

Прем’єр попередив про можливість часткового або повного припинення постачання енергії.

За його словами, надзвичайний стан в енергетиці дозволить уряду оперативно ухвалювати рішення, включаючи можливі обмеження на експорт енергії.

Президентка Молдови Майя Санду вже підписала відповідний наказ про звільнення міністра енергетики.

Прем’єр-міністр Молдови також закликав до звільнення голови компанії Energocom Віктора Бинзаря, звинуваченого в неналежному управлінні закупівлями газу. А також члена наглядової ради Moldovagaz Сергія Тофілата, який, за словами Речана, блокував вигідні закупівлі газу.