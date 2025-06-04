Прем'єр Молдови про плани Росії розгорнути війська в Придністров'ї

Про це він повідомив виданню Financial Times

Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан висловив стурбованість щодо намірів Росії розгорнути 10 000 військових у Придністров’ї, що межує з Україною, а також встановити прокремлівський уряд у Молдові. Цю інформацію він озвучив у інтерв’ю виданню Financial Times.

Речан акцентував увагу на тому, що Росія активно втручається у майбутні парламентські вибори, які заплановані на вересень, сподіваючись, що новий уряд, який буде більш лояльним до Москви, дозволить їй збільшити військову присутність.

“Це величезна спроба підірвати молдовську демократію… Вони хочуть зміцнити свою військову присутність у Придністровському регіоні.” – Дорін Речан

За словами прем’єра, Росія використовує інтернет-пропаганду та незаконне фінансування політичних партій для втручання у виборчий процес. У 2024 році Москва витратила на кампанії впливу приблизно 1% від ВВП Молдови.

Речан також зазначив:

“Ви можете собі уявити, яким важелем впливу і тиску на південно-західну частину України буде 10 000 військовослужбовців… Але також поруч з Румунією, яка є країною-членом НАТО.” – Дорін Речан

Прем’єр спирався на дані розвідки, оцінюючи можливу кількість військових у 10 000 осіб, підкреслюючи, що нинішня присутність російських військ у Придністров’ї є “майже безглуздою”.

Він додав:

“З більшою військовою присутністю в Придністров’ї, яку може дозволити проросійський уряд, вони можуть консолідуватися.” – Дорін Речан

На даний момент Росія має обмежену кількість військових у Придністров’ї. Через відсутність прямого виходу до моря та розташування між Україною і проєвропейським урядом Молдови, Москва не має можливості перекидати додаткові війська, як зазначає Financial Times.

Невизнана Придністровська молдавська республіка є квазі-державою, що займає молдовську частину Лівого берега Дністра та має невеликий анклав на Правому березі. Саме тут відбулася перша спроба Росії вести гібридну війну, а сепаратистський рух виник одночасно з проголошенням незалежності Молдови, що призвело до війни, в якій загинуло близько 1200 людей.