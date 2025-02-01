Молдовська компанія Moldovagaz у суботу, 1 лютого, направила до невизнаного Придністров'я партію природного газу обсягом 3 мільйони кубометрів. Блакитне паливо постачається у кредит, гарантом якого виступає Євросоюз.

Про це повідомляє молдовська служба Радіо Свобода, посилаючись на рішення Комісії з надзвичайних ситуацій (CSE).

Згідно з ним, Тирасполь отримуватиме газ щодня за графіком поставки, “який не перевищуватиме добове значення 3 млн кубометрів”.

Також у суботу компанія “Молдовагаз” 1 лютого почала постачати газ до Придністровського регіону, запропонований урядом у Кишиневі та Європейським Союзом як позику для запобігання перепадам тиску в трубопроводах.

27 січня прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що Європейська комісія виділить 30 млн євро на закупівлю газу для Придністров’я з 1 по 10 лютого. А щоб до цього часу підтримати тиск у придністровській газовій системі, Тирасполю нададуть 3 мільйони кубометрів газу.

29 січня Moldovagaz підписала угоду з “Тираспольтрансгазом” про постачання 3 мільйонів кубометрів газу в кредит, гарантом якого виступає ЄС. Згідно з умовами контракту, остання компанія має повернути цей обсяг газу до 1 березня або заплатити за нього.

Раніше в.о. голови Moldovagaz казав, що Придністров’я відмовилась від допомоги з боку Молдови у постачанні газу.

Придністров’я – сепаратистський регіон Молдови, який фактично не підконтрольний Кишиневу з 1992 року. Росія вже понад 20 років тримає в Придністров’ї близько 1700 військових.