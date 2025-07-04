Урсула фон дер Ляєн оголосила про швидке відкриття переговорів щодо членства Молдови в ЄС

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про очікування швидкого відкриття кластерів переговорів щодо членства Молдови в Європейському Союзі. Цю інформацію вона озвучила під час своєї вступної промови на першому в історії саміті ЄС-Молдова.

Фон дер Ляєн акцентувала на важливості Молдови для Євросоюзу:

“Ви продемонстрували неймовірну мужність і рішучість. Це було очевидно вісім місяців тому, коли народ Молдови зробив вирішальний крок і проголосував за закріплення вашого європейського майбутнього у вашій конституції. Зараз Молдова має історичну можливість досягти прогресу. Ми з нетерпінням чекаємо на відкриття всіх кластерів переговорів щодо вступу Молдови до ЄС якомога швидше.” – Урсула фон дер Ляєн

Крім того, президентка Єврокомісії повідомила про виділення 270 мільйонів євро Молдові в рамках Плану розвитку, який стартував у 2024 році і загалом передбачає 1,9 мільярда євро.

“Це означає нову обласну лікарню, відновлене централізоване теплопостачання в Кишиневі, зниження рахунків за електроенергію та газ. Ми також скасуємо витрати на роумінг для молдован, які подорожують до Європейського Союзу, і для членів вашої діаспори, які повертаються додому на свята.” – Урсула фон дер Ляєн

Також у Молдові планується запуск системи SEPA (Єдина зона платежів у євро) для швидких банківських переказів. Відомо, що країна має намір відкрити перший кластер переговорів з ЄС до вересня 2025 року, що збігається з датою парламентських виборів.