Урсула фон дер Ляєн оголосила про швидке відкриття переговорів щодо членства Молдови в ЄС

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про очікування швидкого відкриття кластерів переговорів щодо членства Молдови в Європейському Союзі. Цю інформацію вона озвучила під час своєї вступної промови на першому в історії саміті ЄС-Молдова.
Фон дер Ляєн акцентувала на важливості Молдови для Євросоюзу:
“Ви продемонстрували неймовірну мужність і рішучість. Це було очевидно вісім місяців тому, коли народ Молдови зробив вирішальний крок і проголосував за закріплення вашого європейського майбутнього у вашій конституції. Зараз Молдова має історичну можливість досягти прогресу. Ми з нетерпінням чекаємо на відкриття всіх кластерів переговорів щодо вступу Молдови до ЄС якомога швидше.”
Крім того, президентка Єврокомісії повідомила про виділення 270 мільйонів євро Молдові в рамках Плану розвитку, який стартував у 2024 році і загалом передбачає 1,9 мільярда євро.
“Це означає нову обласну лікарню, відновлене централізоване теплопостачання в Кишиневі, зниження рахунків за електроенергію та газ. Ми також скасуємо витрати на роумінг для молдован, які подорожують до Європейського Союзу, і для членів вашої діаспори, які повертаються додому на свята.”
Також у Молдові планується запуск системи SEPA (Єдина зона платежів у євро) для швидких банківських переказів. Відомо, що країна має намір відкрити перший кластер переговорів з ЄС до вересня 2025 року, що збігається з датою парламентських виборів.
Корисне для прочитання:
- Єврокомісія прокоментувала ініціативу щодо вотуму недовіри Урсулі фон дер Ляєн, який розглянуть у Європарламенті 10 липня.
- Молдова планує розпочати переговори про вступ до ЄС до вересневих виборів, протидіючи російській дезінформації. Угорщина блокує переговори України про вступ до ЄС через політичні та економічні побоювання.
- Посли ЄС не досягли згоди щодо 18-го пакету санкцій проти Росії, який передбачає обмеження в енергетиці та фінансах.