Про це повідомив сам Шор на з’їзді блоку у каналу у Telegram RusputnikMD

Політичний блок “Перемога”, очолюваний проросійським олігархом Іланом Шором, оголосив про намір подати документи для участі у парламентських виборах у Молдові вже наступного тижня. Лідером списку кандидатів стане башкан Гагаузії Євгенія Гуцул, про що повідомив сам Шор під час з’їзду блоку в Москві.

Шор підкреслив, що реєстрація блоку для участі у виборах відбудеться найближчим часом. Він також зазначив, що ці вибори можуть стати “найбруднішими” в історії, оскільки молдовська влада намагатиметься зняти їхній блок з виборів.

“Ці вибори будуть найбруднішими, нас спробують зняти, але на кожні п’ять сценаріїв PAS у нас є сто двадцять п’ять. Наша головна мета на цих виборах – знести фашистський режим і провести протягом наступного пів року дострокові вибори, які будуть демократичними.” – Ілан Шор

За словами Шора, список кандидатів блоку “Перемога” очолить Євгенія Гуцул, яка наразі перебуває під судом у справі про незаконне фінансування партії “Шор”.

Крім того, політичне формування розпочинає збір підписів на підтримку союзу Молдови з Російською Федерацією. Блок впевнений, що зможе зібрати не менше 60% підписів від громадян країни.

Шор також наголосив на необхідності вступу Молдови до Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

У відповідь на ці події, президентка Молдови Мая Санду висловила занепокоєння, що Росія може спровокувати загострення ситуації в Придністров’ї, щоб дестабілізувати обстановку в країні перед парламентськими виборами цієї осені та вплинути на голосування на лівому березі Дністра.

Раніше віцепремʼєр-міністерка Молдови Крістіна Герасімова заявила, що країна має намір розпочати переговори про вступ до Європейського Союзу до парламентських виборів у вересні, щоб протидіяти російській дезінформації щодо ЄС.