Про це вона написала в соцмережі X.

Санду засудила використання зими як примус до підкорення цілої нації.

“Я рішуче засуджую масовані авіаудари Росії по енергетичній інфраструктурі по всій Україні. Використовувати зиму як зброю, щоб примусити націю до покори, є жорстоким і неприйнятним. Молдова стоїть на боці України”, – написала лідерка Молдови.

Раніше очільник МЗС України Андрій Сибіга відреагував на масштабну ракетну атаку Росії. За його словами, цей обстріл є “відповіддю Путіна тим, хто останнім часом телефонував і відвідував його.

За даними Президента України, цього ранку Росія випустила по території України близько 120 ракет і 90 дронів.