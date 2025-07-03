Молдова готується до переговорів з ЄС, Угорщина блокує Україну

Як повідомлює Reuters віцепрем’іїр-міністрка Молдови Крістіна Герасімова Reuters

Молдова має намір розпочати переговори щодо вступу до Європейського Союзу до парламентських виборів, які відбудуться у вересні. Це рішення спрямоване на протидію російській дезінформації, що поширюється в країні щодо ЄС. Про це в інтерв’ю Reuters повідомила віцепрем’єрка Молдови Крістіна Герасімова.

Переговори про вступ до ЄС поділені на шість тематичних кластерів, які охоплюють різні сфери, такі як основні права, економічна політика та зовнішні відносини.

Герасімова висловила сподівання, що країни-члени ЄС знайдуть можливості для відкриття першого кластеру як для Молдови, так і для України в найближчому майбутньому.

“Для Молдови час має вирішальне значення. 28 вересня у нас відбудуться парламентські вибори, на яких, на жаль, велику роль відіграє дезінформація, і більша частина цієї дезінформації спрямована проти ЄС.” – Крістіна Герасімова

Проросійські політики, медіа та акаунти в соціальних мережах активно поширюють інформацію про те, що ЄС не зацікавлений у членстві Молдови.

Віцепрем’єрка підкреслила, що важливо продемонструвати, що виконуючи свої зобов’язання, Молдова отримує підтримку з боку ЄС, що допоможе спростувати негативні наративи.

2 липня речник Єврокомісії повідомив, що Молдова завершила двосторонній скринінг по чотирьох кластерах переговорів про вступ до ЄС.

26 червня під час засідання Європейської Ради президент Румунії Нікушор Дан заявив, що 4 липня Євросоюз відкриє перший кластер переговорів про вступ Молдови до ЄС. Однак, пізніше представник ЄС спростував цю інформацію, зазначивши, що Дан, ймовірно, помилився.

27 червня Нікушор Дан визнав свою помилку, пояснивши, що мав на увазі зустріч у Кишиневі 4 липня – саміт «ЄС – Молдова».

Блокування Угорщиною вступу України до ЄС

З початку 2025 року Угорщина блокує відкриття кластерів переговорів про вступ України до ЄС. Уряд країни стверджує, що членство України в ЄС стане тягарем як для блоку, так і для самої Угорщини.

Угорщина провела консультативний референдум, на якому громадянам було запропоновано оцінити «7 ключових загроз», які, на думку уряду, можуть виникнути внаслідок членства України в ЄС. Серед цих загроз – економічні ризики, міграція, вплив на пенсійну систему та робочі місця.

Крім того, уряд розіслав листи громадянам із закликом висловитися проти членства України в ЄС під час референдуму.

26 червня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що виступає проти вступу України в ЄС, оскільки це може призвести до перенесення війни на територію Угорщини. Він також оголосив результати референдуму, за яким понад 2 мільйони угорців взяли участь, і 95% голосів були проти членства України в ЄС.

Хоча цей референдум не має юридичної сили, Орбан використовує його як інструмент політичного тиску на партнерів у Євросоюзі.

Очільник угорської опозиційної партії «Тиса» Петер Мадяр зазначив, що в референдумі взяли участь лише 600 тисяч угорців із понад 9,5 мільйонів населення країни.

У Києві цю ініціативу вважають політичною маніпуляцією. Віцепрем’єрка з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина зазначила, що цей процес є «невеликою перепоною, яка не завадить старту переговорів».