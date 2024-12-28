З 1 січня російський "Газпром" призупиняє постачання природного газу до Молодови через заборгованість з боку газотранспортної компанії "Молдовагаз". У Молдові це рішення російської влади оцінили як спробу Кремля залишити жителів Придністровського регіону без світла і тепла взимку.

Зокрема, прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан назвав рішення Газпрому політичним тиском, спрямованим на використання енергетики як інструменту впливу.

“Це ще раз підтверджує наміри Кремля залишити мешканців Придністровського регіону без світла і тепла посеред зими. Росія використовує енергію як політичну зброю, перетворюючи мешканців регіону, який вона контролює через нелегальну військову присутність, у заручників”, — заявив Речан.

Разом з тим виконувач обов’язків глава “Молдовагаз” Вадим Чебан запевнив, що компанія має необхідні обсяги газу для забезпечення потреб населення правобережжя до кінця березня наступного року. Він нагадав, що з грудня 2022 року весь газ, що постачається з Росії, передавали в придністровський регіон.

“Природний газ для споживачів Правого берега Дністра купували на регіональних та європейських ринках. Слід наголосити, що “Молдовагаз” законтрактував необхідні обсяги газу, які повністю покриють потреби Правобережжя до кінця березня 2025 року”, — уточнив Чебан.

Зауважимо, що сьогодні російський “Газпром” повідомив, що через несплату боргу за постачання газу з боку АО “Молдовагаз” з 08:00 за московським часом 1 січня 2025 року повністю припиняє постачання природного газу до Молдови.

У компанії зазначили, що АО “Молдовагаз” систематично не виконує свої фінансові зобов’язання за чинним контрактом, що є серйозним порушенням його умов. Постачання може бути відновлене лише після офіційного письмового повідомлення від “Газпрому”.

Україна не має наміру продовжувати контракт на транзит російського газу до європейських країн, який спливає 1 січня 2025 року. Молдова отримує газ із Росії за контрактом, який діє до кінця жовтня 2026 року.

З осені 2022 року “Газпром” обмежив постачання газу до 5,7 млн кубометрів газу на добу, що значно менше, ніж споживання Молдови в зимовий період. У результаті з кінця 2022 року весь російський газ відправляють у Придністров’я, де використовують для генерації електроенергії на Молдавській ДРЕС, а частину, що залишилася, для побутових потреб.