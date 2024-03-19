Через організацію так званих “виборів” президента РФ на території невизнаного Придністров’я, МЗС Молдови оголосило співробітника посольства Росії Олега Васнєцова персоною нон ґрата.
Про це повідомив в мережі X (Twitter) очільник МЗС Молдови Міхай Попшой.
Як він зазначає, російського посла Васнєцова викликали до молдовського міністерства й оголосили про це рішення.
“Молдовська сторона висловила протест проти президентських виборів, проведених Росією в Придністровському регіоні, всупереч позиції молдовської влади. Дипломат був оголошений персоною нон ґрата“, – заявив голова МЗС Молдови.
У пресслужбі міністерства вказали, що послу РФ вручили ноту, якою співробітник посольства оголошений небажаною особою на території Республіки Молдова і повинен залишити країну.
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