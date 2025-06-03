МЗС Молдови попереджає про небезпеку поїздок до Росії через затримання та переслідування

Відповідну заяву відомство опублікувало у своєму телеграм-каналі МЗС Молдови

Міністерство закордонних справ Молдови оголосило про необхідність для своїх громадян утриматися від поїздок до Російської Федерації. Це рішення стало наслідком погіршення безпекової ситуації в регіоні та збільшення випадків примусового поводження з іноземними іммігрантами з боку російської влади. Відповідна інформація була оприлюднена на офіційному телеграм-каналі відомства.

Серед основних заходів, які викликають занепокоєння, можна виділити:

затримання осіб під час перетину кордону або в ході рейдів на території Росії;

довільне застосування законодавства;

переведення до слідчих ізоляторів, включаючи Багатофункціональний центр з міграції;

адміністративні санкції або кримінальні звинувачення без надання переконливих доказів;

ризик переслідування або незаконного затримання з боку правоохоронних органів.

МЗС Молдови також закликало своїх громадян, які вже перебувають на території Росії і опинилися в надзвичайній ситуації, звертатися на екстрену лінію Посольства Республіки Молдова в Москві за номером: +7 929 964 9079.

Крім того, з 16 січня, відповідно до інформації від Прикордонної служби Молдови, вступили в силу нові правила в’їзду до країни, зокрема з Одеської області. Тепер водії повинні мати при собі дійсний сертифікат технічного огляду свого транспортного засобу. У разі відсутності цього документа, прикордонники Молдови відмовлятимуть у пропуску транспортних засобів на свою територію.