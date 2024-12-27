Під час чергової масованої ракетної атаки РФ по Україні, що відбулася 25 грудня 2024 року, одна з ракет Х-101 пролетіла через повітряний простір Молдови та Румунії, перш ніж впасти в одному з районів Західної України. Вибуху або завданої шкоди вдалося уникнути.

Про це повідомляє Defense Express.

Особливістю ситуації є те, що Молдова фактично позбавлена ефективної протиповітряної оборони. Це робить її територію вразливою для транзиту російських ракет і дронів, які спрямовуються на Україну. Експерти припускають, що відсутність боєздатної ППО є одним із ключових факторів, якими керується Кремль під час планування маршрутів своїх атак.

“Країна не має можливості перехоплювати російські ракети та дрони, що залітають у її повітряний простір”, – йдеться у повідомленні.

За даними довідника The Military Balance 2024, Молдова мала б мати один зенітно-ракетний полк із трьома пусковими установками С-125. Проте достовірність цієї інформації викликає сумніви, оскільки є повідомлення про те, що ще у 2010-х роках ці системи були продані через офшорні компанії.

Крім цього, Молдова лише в грудні 2023 року отримала першу сучасну радіолокаційну станцію від французької компанії Thales. Це, ймовірно, Ground Master 200. Таким чином, проблеми виявлення повітряних цілей залишаються актуальними.

За іншими джерелами, у молдовських військових є тільки 28 зенітних установок ЗУ-23-2 і 11 гармат С-60. Армія не має жодного переносного зенітно-ракетного комплексу. Авіаційна складова Молдови представлена лише двома літаками Ан-2, шістьма вертольотами Мі-8 та одним навчальним Як-18.

Попри невелику площу країни (33,84 тисячі квадратних кілометрів, що лише трохи більше за Одеську область), забезпечення надійного прикриття повітряного простору виявилося непосильним завданням для Молдови. Експерти вважають, що вирішення цього питання потребує значного часу та ресурсів.

Кремль, своєю чергою, регулярно користується цією ситуацією, обираючи маршрути через молдовський повітряний простір для своїх ракетних і дронових атак на Україну.