Про це свідчать результати опитування Info Sapiens.
За словами Уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця, значна частка молоді відзначила зростання важливості таких аспектів:
- споживання українського контенту (купівля українських книжок, перегляд українських фільмів) — 52%;
- спілкування державною мовою — 47%;
- знання та шанування історії України — 47%;
- купівля товарів і послуг українського виробництва — 45%;
- волонтерська діяльність — 44%.
На питання про найбільші життєві прагнення, молоді люди вказали на сімейне щастя (67%) та здоров’я (60%) як головні пріоритети. Водночас, такі аспекти, як влада та слава, займають останні місця в їхніх списках бажаного (по 5%).
Серед основних чинників стабілізації для української молоді виділяють покращення матеріального самопочуття, адаптацію ринку праці до воєнних умов, зростання волонтерської активності, єдність у політичних цінностях, орієнтацію на вступ в ЄС і НАТО, а також важливість національної ідентичності.
“Маємо свідому молодь, тож маємо працювати, аби вона мала гарне майбутнє у вільній країні”, — написав Лубінець.
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