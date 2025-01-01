Споживання українського контенту, зокрема купівля вітчизняних книжок і перегляд українських фільмів, є головним пріоритетом для 52% молодих людей в Україні.

Про це свідчать результати опитування Info Sapiens.

За словами Уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця, значна частка молоді відзначила зростання важливості таких аспектів:

споживання українського контенту (купівля українських книжок, перегляд українських фільмів) — 52%;

спілкування державною мовою — 47%;

знання та шанування історії України — 47%;

купівля товарів і послуг українського виробництва — 45%;

волонтерська діяльність — 44%.

На питання про найбільші життєві прагнення, молоді люди вказали на сімейне щастя (67%) та здоров’я (60%) як головні пріоритети. Водночас, такі аспекти, як влада та слава, займають останні місця в їхніх списках бажаного (по 5%).

Серед основних чинників стабілізації для української молоді виділяють покращення матеріального самопочуття, адаптацію ринку праці до воєнних умов, зростання волонтерської активності, єдність у політичних цінностях, орієнтацію на вступ в ЄС і НАТО, а також важливість національної ідентичності.