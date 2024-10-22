Молоді підприємці до 25 років можуть подавати заявки на гранти до 150 тис. грн для відкриття бізнесу через портал "Дія" у рамках програми "Власна справа".

Про це повідомили у Міністерстві економіки України.

“Гранти для молоді у межах програми “Власна справа” вже доступні через портал “Дія”. Якщо вам до 25 років, подавайте заявку на програму та отримуйте до 150 тис. грн на свій бізнес”, – зазначила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що заявки можна подати за кілька кліків у розділі “Грант на власну справу”, а головною умовою є реєстрація ФОП після затвердження заявки.

Через три роки учасники програми матимуть можливість отримати новий грант у розмірі до 250 тисяч гривень за умови створення щонайменше двох робочих місць.