Про це повідомили у Міністерстві економіки України.
“Гранти для молоді у межах програми “Власна справа” вже доступні через портал “Дія”. Якщо вам до 25 років, подавайте заявку на програму та отримуйте до 150 тис. грн на свій бізнес”, – зазначила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.
Вона зазначила, що заявки можна подати за кілька кліків у розділі “Грант на власну справу”, а головною умовою є реєстрація ФОП після затвердження заявки.
Через три роки учасники програми матимуть можливість отримати новий грант у розмірі до 250 тисяч гривень за умови створення щонайменше двох робочих місць.
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