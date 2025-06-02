Терористичний напад у Колорадо на марш пам’яті ізраїльських заручників

Про це повідомлює BBC

1 червня в штаті Колорадо, США, стався напад на учасників маршу, присвяченого пам’яті ізраїльських заручників. Чоловік кинув пляшки з запальною сумішшю, внаслідок чого постраждало шестеро людей, деякі з яких отримали опіки. Про це повідомляють американські новинні агентства.

Начальник поліції Боулдера, Стівен Редферн, зазначив, що одна з жертв отримала серйозні травми і перебуває у критичному стані, тоді як інші постраждалі мають легкі ушкодження.

Свідки розповіли, що нападник кидав коктейлі Молотова в людей, які брали участь у акції на підтримку ізраїльських заручників, які утримуються в Газі. Поліція підтвердила, що за попередніми даними, “людей підпалювали”.

На місці події було затримано підозрюваного, який не чинив опору. Поліція повідомила, що чоловік “використовував коктейлі Молотова та інші пристрої для заподіяння шкоди”.

Директор ФБР, Каш Патель, охарактеризував цей інцидент як “цілеспрямований терористичний напад”, підкресливши, що розслідування триває. Проте, місцева поліція зазначила, що поки що рано робити остаточні висновки.

ФБР також повідомило, що підозрюваний, 45-річний Мохамед Сабрі Соліман, вигукував “вільна Палестина” під час нападу, але наразі немає доказів його зв’язку з будь-якою організацією.

Генеральний прокурор Колорадо, Філ Вайзер, вказав на те, що напад може бути злочином на ґрунті ненависті, оскільки постраждалі щотижня збиралися, щоб закликати до звільнення заручників, яких утримує ХАМАС.

“Люди можуть мати різні погляди на світові події та конфлікт між Ізраїлем та ХАМАС, але насильство ніколи не є відповіддю на вирішення розбіжностей.” – Філ Вайзер, генеральний прокурор Колорадо

Міністр закордонних справ Ізраїлю, Гідеон Саар, назвав напад “жахливим антисемітським терористичним актом, спрямованим проти євреїв”.

“Це чистий антисемітизм, що підживлюється кривавими наклепами, що поширюються у ЗМІ. Я розмовляв з нашим послом у США та нашим генеральним консулом у Лос-Анджелесі.” – Гідеон Саар, міністр закордонних справ Ізраїлю

Високопоставлені чиновники Білого дому повідомили, що президента Дональда Трампа проінформували про напад у Боулдері. Міністерство юстиції США співпрацює з місцевими правоохоронними органами для розслідування цього “трагічного нападу”. Міністрка внутрішньої безпеки США, Крісті Ноем, також підтвердила, що відомство стежить за ситуацією, назвавши це “терористичним актом”.