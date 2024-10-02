Про це розповів заступник міністра освіти Михайло Винницький.
За його словами, студенти, яким призначено грант, днями отримають повідомлення в застосунку «Дія».
Винницький зазначив, що наступні накази про призначення грантів міністерство видаватиме у міру надходження підтверджень від студентів. Останній день, коли можна підтвердити сертифікат, — 5 листопада.
У коментарях під своїм дописом Винницький додав, що станом на вечір 2 жовтня отримання грантів підтвердили 3440 студентів.
Цьогоріч уряд запровадив експериментальний проєкт: вступники уперше зможуть отримати державний грант для оплати контракту в університеті. Для цього абітурієнту необхідно було набрати на НМТ від 150 балів з будь-яких двох предметів. Грант становитиме від 15 тисяч гривень щорічно протягом навчання.