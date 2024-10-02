Міністерство освіти і науки підписало перший наказ про призначення грантів на навчання вступникам 2024 року. Незабаром вищі навчальні заклади отримають кошти для покриття частини вартості навчання 10 809 студентів.

Про це розповів заступник міністра освіти Михайло Винницький.

За його словами, студенти, яким призначено грант, днями отримають повідомлення в застосунку «Дія».

Винницький зазначив, що наступні накази про призначення грантів міністерство видаватиме у міру надходження підтверджень від студентів. Останній день, коли можна підтвердити сертифікат, — 5 листопада.

У коментарях під своїм дописом Винницький додав, що станом на вечір 2 жовтня отримання грантів підтвердили 3440 студентів.

Цьогоріч уряд запровадив експериментальний проєкт: вступники уперше зможуть отримати державний грант для оплати контракту в університеті. Для цього абітурієнту необхідно було набрати на НМТ від 150 балів з будь-яких двох предметів. Грант становитиме від 15 тисяч гривень щорічно протягом навчання.