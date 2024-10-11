Міністерство освіти підтримало законодавчу ініціативу про заборону використання російської мови під час перерв у школах України.

Про це повідомив міністр освіти Оксен Лісовий на годині запитань до уряду.

“Щодо законопроєкту, ініціативи пані Наталі Піпи, то Міністерство освіти підтримало законопроєкт з деякими зауваженнями”, – сказав Лісовий, коментуючи законодавчу ініціативу, що стосується заборони російської мови в школах.

Міністр підкреслив, що в рішеннях, спрямованих на захист української мови, необхідно враховувати можливість “рівноцінного, рівноправного розвитку мов національних спільнот Європейського Союзу”.

“Це безумовно ні в якому разі не поширюється на мову країни-агресора. Ми розуміємо, що мова використовується як зброя, як передумова для агресії”, – додав він, наголошуючи на необхідності захисту мов національних меншин.

Лісовий також зазначив, що Міністерство освіти “піклується про мови корінних народів, національних спільнот, а головне — про розвиток української мови”.

1 жовтня 2024 року у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт №12086. Ініціативу висунула депутатка від фракції “Голос”, секретарка комітету з питань освіти, науки та інновацій Наталія Піпа разом з 31 депутатом. Документ пропонує запровадити заборону на використання російської мови у школах.