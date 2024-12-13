Міністерство освіти і науки України поставило амбітну мету — після завершення війни повернути до країни щонайменше 100 тисяч іноземців, які навчатимуться у вищих навчальних закладах.

Про це сказав заступник міністра освіти Михайло Винницький в інтерв’ю “Українському радіо”.

Він зауважив, що до початку повномасштабної війни в Україні навчалися близько 73 тисяч іноземних студентів. Найбільше студентів було з Індії, Північної Африки, країн колишнього СРСР та регіонів Глобального Півдня. Переважна більшість, приблизно 68 тисяч, обирали медичні спеціальності.

Економічний потенціал

Заступник міністра наголосив, що присутність одного іноземного студента приносить українській економіці приблизно 10 тисяч євро на рік, включаючи витрати на гуртожиток та оплату за навчання. Залучення 100 тисяч таких студентів здатне забезпечити дохід у розмірі близько мільярда доларів щороку.

Українська мова як вимога

Михайло Винницький акцентував увагу на важливості вивчення української мови для іноземних студентів.