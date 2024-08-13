Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.
Він наголосив на тому, що цей проєкт є тимчасовим рішенням для того, щоб діти мали доступ до офлайн-освіти.
“Ми закликаємо громади будувати повноцінні укриття якомога швидше, бо безпека та комфорт дітей — наш пріоритет”, — зауважив Лісовий.
Міністр пояснив, що у школах, де немає сховищ чи протирадіаційних укриттів, приміщення мають бути обладнані всім необхідним. Це безпечні місця у підвалах, на цокольних чи перших поверхах, де учні зможуть перечекати повітряну тривогу.
Спільно з ДСНС і МВС, у Міносвіти розробили Порядок із встановленими вимогами до захищених просторів. Серед них:
- розташування простору в основній будівлі закладу освіти або близько до неї (рекомендовано до 100 м);
- захисні простори не можна влаштовувати поряд із резервуарами з небезпечними хімічними, легкозаймистими, горючими та вибухонебезпечними речовинами;
- через захисний простір не проходять водопровідні та каналізаційні магістралі, інші магістральні інженерні комунікації (за винятком внутрішньобудинкових інженерних мереж);
- простори не можуть зазнавати негативного впливу ґрунтових, поверхневих, технологічних або стічних вод;
- приміщення мають рівну підлогу, придатну для встановлення лав та інших місць для сидіння та лежання;
- простори забезпечені електроживленням та штучним освітленням;
- у приміщеннях не зберігаються легкозаймисті, хімічно-небезпечні речовини та інші.
Лісовий подякував всім, хто долучається до створення безпечного освітнього середовища та докладає зусиль, щоб діти змогли повернутися за парти.
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