Уряд затвердив експериментальний проєкт зі створення захищених просторів у школах, де немає сховищ чи протирадіаційних укриттів. Йдеться про громади в зонах з помірним та задовільним рівнями ризику, тобто не поруч із лінією фронту.

Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Він наголосив на тому, що цей проєкт є тимчасовим рішенням для того, щоб діти мали доступ до офлайн-освіти.

“Ми закликаємо громади будувати повноцінні укриття якомога швидше, бо безпека та комфорт дітей — наш пріоритет”, — зауважив Лісовий.

Міністр пояснив, що у школах, де немає сховищ чи протирадіаційних укриттів, приміщення мають бути обладнані всім необхідним. Це безпечні місця у підвалах, на цокольних чи перших поверхах, де учні зможуть перечекати повітряну тривогу.

Спільно з ДСНС і МВС, у Міносвіти розробили Порядок із встановленими вимогами до захищених просторів. Серед них:

розташування простору в основній будівлі закладу освіти або близько до неї (рекомендовано до 100 м);

захисні простори не можна влаштовувати поряд із резервуарами з небезпечними хімічними, легкозаймистими, горючими та вибухонебезпечними речовинами;

через захисний простір не проходять водопровідні та каналізаційні магістралі, інші магістральні інженерні комунікації (за винятком внутрішньобудинкових інженерних мереж);

простори не можуть зазнавати негативного впливу ґрунтових, поверхневих, технологічних або стічних вод;

приміщення мають рівну підлогу, придатну для встановлення лав та інших місць для сидіння та лежання;

простори забезпечені електроживленням та штучним освітленням;

у приміщеннях не зберігаються легкозаймисті, хімічно-небезпечні речовини та інші.

Лісовий подякував всім, хто долучається до створення безпечного освітнього середовища та докладає зусиль, щоб діти змогли повернутися за парти.