Про це повідомляє пресслужба МОН.
Згідно з проєктом, для первинної підготовки снайперів передбачається максимальна кількість годин навчання — до 1152 годин. Результати обговорення опублікують на сайті МОН з 17 по 23 лютого.
Основні компетенції для снайперів включають грамотність, математичні навички, особистісні та соціальні вміння, здатність до навчання, а також громадянську компетентність.
Окрім того, програма навчання передбачає спеціальність “Снайпер-інструктор”, для здобуття якої необхідно пройти курс тривалістю до 180 годин. Важливими умовами для здобуття кваліфікації є наявність професійного досвіду та профільної кваліфікації не менше двох років.
Освітні заклади будуть самостійно розробляти навчальні плани для підготовки фахівців.
Проєкт також передбачає розробку навчальних планів для фахівців підприємствами, установами та організаціями, при цьому всі плани повинні бути узгоджені з роботодавцями, навчально-науково-методичними центрами професійно-технічної освіти та затверджені відповідними органами управління освітою.
По завершенню навчання фахівці повинні мати навички безпечного використання відповідного зброї, володіти необхідними вміннями для роботи в команді та здатними ефективно протистояти противнику.
Серед обладнання, яке має забезпечити заклад освіти, крім снайперського спорядження, – квадрокоптер, тепловізор, бароскоп, метеостанція, прилад нічного бачення та інше.
Результати навчання мають такі рівні:
- РН 1 Безпечне поводження зі снайперським комплексом;
- РН 2 Підготовка снайперського комплексу до стрільби;
- РН 3 Зайняття снайперської позиції та відхід після виконання завдання;
- РН 4 Ведення спостереження та виклик непрямого вогню;
- РН 5 Ведення влучної стрільби зі снайперського комплексу;
- РН 6 Вміння працювати в снайперській команді;
- РН 7 Вміння протидіяти снайперам противника.