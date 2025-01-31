Міністерство освіти та науки України запропонувало введення професії "снайпер" в рамках нового Державного освітнього стандарту, який наразі представлений для розгляду громадськості.

Про це повідомляє пресслужба МОН.

Згідно з проєктом, для первинної підготовки снайперів передбачається максимальна кількість годин навчання — до 1152 годин. Результати обговорення опублікують на сайті МОН з 17 по 23 лютого.

Основні компетенції для снайперів включають грамотність, математичні навички, особистісні та соціальні вміння, здатність до навчання, а також громадянську компетентність.

Окрім того, програма навчання передбачає спеціальність “Снайпер-інструктор”, для здобуття якої необхідно пройти курс тривалістю до 180 годин. Важливими умовами для здобуття кваліфікації є наявність професійного досвіду та профільної кваліфікації не менше двох років.

Освітні заклади будуть самостійно розробляти навчальні плани для підготовки фахівців.

Проєкт також передбачає розробку навчальних планів для фахівців підприємствами, установами та організаціями, при цьому всі плани повинні бути узгоджені з роботодавцями, навчально-науково-методичними центрами професійно-технічної освіти та затверджені відповідними органами управління освітою.

По завершенню навчання фахівці повинні мати навички безпечного використання відповідного зброї, володіти необхідними вміннями для роботи в команді та здатними ефективно протистояти противнику.