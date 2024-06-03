Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький.

За даними відомства, вже є рекордна кількість зареєстрованих на складання єдиного іспиту для вступу на магістратуру та аспірантуру. Мова про 200 тис. осіб з величезною кількістю чоловіків старшого віку.

“У нас в цей момент є приблизно 280 тис. осіб, які зареєструвалися на НМТ, із них – майже 20 тис. за кордоном… 260 тис. було минулого року. Маємо певний приплив. Крім того, маємо ситуацію, коли вступні іспити для магістратури і аспірантури є єдині, об’єднані, на які цього року (зареєструвалося – ред.) просто рекордна кількість осіб. Переважно на цей іспит реєструється 110-120 тис. осіб, а цього року вже перевищило 200 тис. з величезною кількістю чоловіків старшого віку, які очевидно мають свої причини реєструватися”, – сказав Винницький.

Він зазначив, що цьогоріч іспити на вступ до магістратури і аспірантури будуть складними.

“Ми хочемо, щоб особи, які хочу вчитися, дійсно мали право вчитися. Нам потрібна високоосвічена нація, але освіта не має бути засобом уникнення конституційного обов’язку, тому буде жорстка система відбору”, – додав Винницький.

Відповідно до нового закону про мобілізацію, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації на особливий період, зокрема, студенти денної або дуальної форми, які отримують професійну, професійно-технічну, передвищу або вищу освіту. Це також стосується докторантів, аспірантів та інтернів. Здобувачі другої або третьої вищої освіти не отримають права на відстрочку.