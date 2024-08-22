Міністерство освіти та науки України спростовувало заяви про те, що Україна може забезпечити освітою дітей на підконтрольних їх територіях Курської області Росії.

Про це йдеться у заяві міністерства.

“Сьогодні деякі медіа поширили коментар на тему освіти дітей у Курській області, який був озвучений Михайлом Винницьким, заступником міністра освіти і науки України під час пресбрифінгу. Зазначаємо, що Міністерством освіти і науки жодних відповідних офіційних рішень не ухвалювалося. Заява Михайла Винницького є виключно його особистою думкою та припущеннями і не є офіційною позицією МОН”, – повідомляє пресслужба міністерства.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що заступник міністра освіти та науки України Михайло Винницький заявив, що Україна забезпечуватиме освітній процес дітям у Курській області в разі потреби.

Потім він додав, що це може статися, якщо ситуація на територіях не зміниться.

“Я думаю, що наприкінці вересня – на початку жовтня нам доведеться складати план того, як ми будемо забезпечувати освіту на тих територіях неповнолітнім дітям”, – заявив тоді заступник міністра.