Про це йдеться у заяві міністерства.
“Сьогодні деякі медіа поширили коментар на тему освіти дітей у Курській області, який був озвучений Михайлом Винницьким, заступником міністра освіти і науки України під час пресбрифінгу.
Зазначаємо, що Міністерством освіти і науки жодних відповідних офіційних рішень не ухвалювалося. Заява Михайла Винницького є виключно його особистою думкою та припущеннями і не є офіційною позицією МОН”, – повідомляє пресслужба міністерства.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що заступник міністра освіти та науки України Михайло Винницький заявив, що Україна забезпечуватиме освітній процес дітям у Курській області в разі потреби.
Потім він додав, що це може статися, якщо ситуація на територіях не зміниться.
“Я думаю, що наприкінці вересня – на початку жовтня нам доведеться складати план того, як ми будемо забезпечувати освіту на тих територіях неповнолітнім дітям”, – заявив тоді заступник міністра.
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