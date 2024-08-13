В Україні старшокласникам викладатимуть оновлений предмет "Захист України". Модельна навчальна програма для 10-11 класів отримала гриф "Рекомендовано".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України.

У МОН зазначають, що оновлення програми сприятиме формуванню національної свідомості та життєво необхідних навичок у молоді.

Шкільний курс “Захист України” має ряд особливостей, а саме:

єдиний курс для всіх учнів — рівні можливості незалежно від статі;

актуальні теми — від військових технологій до інформаційної безпеки;

практичні навички — стрілецька підготовка, орієнтування на місцевості, такмед;

фокус на цивільному захисті та плануванні майбутнього.

За інформацією відомства, учні 10 класів вивчатимуть основи національної безпеки, управління і планування, озброєння та військову техніку, а на одинадцятикласників чекає розвиток військових технологій, інформаційна війна та захист цивільного населення.

“Тепер щомісяця школярам проводитимуть навчальний день для глибшого занурення в обладнаних осередках із сучасним обладнанням — симуляторами дронів, стрілецькими тренажерами. А найголовніше — підготовленими викладачами”, — анонсують в Міносвіти.