Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України.
У МОН зазначають, що оновлення програми сприятиме формуванню національної свідомості та життєво необхідних навичок у молоді.
Шкільний курс “Захист України” має ряд особливостей, а саме:
- єдиний курс для всіх учнів — рівні можливості незалежно від статі;
- актуальні теми — від військових технологій до інформаційної безпеки;
- практичні навички — стрілецька підготовка, орієнтування на місцевості, такмед;
- фокус на цивільному захисті та плануванні майбутнього.
За інформацією відомства, учні 10 класів вивчатимуть основи національної безпеки, управління і планування, озброєння та військову техніку, а на одинадцятикласників чекає розвиток військових технологій, інформаційна війна та захист цивільного населення.
“Тепер щомісяця школярам проводитимуть навчальний день для глибшого занурення в обладнаних осередках із сучасним обладнанням — симуляторами дронів, стрілецькими тренажерами. А найголовніше — підготовленими викладачами”, — анонсують в Міносвіти.
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