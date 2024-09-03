Про це повідомляє видання Politico з посиланням на коментар речника уряду Монголії.
Представник уряду Монголії зазначив, що країна залежить від постачання енергії, що ускладнює виконання ордера МКС на арешт Путіна.
“Монголія імпортує 95% своїх нафтопродуктів і понад 20% електроенергії від наших безпосередніх сусідів (їх тільки двоє: Росія і Китай. – Ред.), раніше ми потерпали від перебоїв з технічних причин. Ці поставки мають вирішальне значення для забезпечення нашого існування та існування нашого народу”, – підкреслив речник.
Він також зазначив, що Монголія завжди підтримувала політику нейтралітету у своїх дипломатичних відносинах, що підтверджується численними офіційними заявами.
Речник уряду додав, що візит Путіна відбувся у рамках традиційного святкування річниці перемоги радянських і монгольських військ над Японією в битві на Халхін-Голі у 1939 році, що й стало формальним приводом для його приїзду.
Варто зазначити, що візит Путіна до Монголії 3 вересня став його першим візитом до країни-учасниці Римського статуту МКС після того, як у березні 2023 року суд видав ордер на його арешт.
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