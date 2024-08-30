Це сталося перед запланованим візитом російського лідера до країни.

Про це повідомляється на Bloomberg.

30 серпня монгольські дипломати зустрілися з представниками кількох іноземних посольств, щоб пояснити причини візиту Путіна, офіційно пов’язаного зі святкуванням 85-річчя “спільної перемоги радянських та монгольських військ над японськими силами на річці Халхін-Гол”.

Також повідомляється, що минулого року Путін пропустив саміт лідерів БРІКС у Південно-Африканській Республіці, куди входять Китай, Бразилія та Індія, оскільки ПАР, як держава-член МКС, заявила про необхідність виконати ордер на арешт.

Крім того, Путін відмовився від поїздки на саміт G20 в Індії минулого року, всупереч тому, що Індія не є членом МКС.