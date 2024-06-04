Про це повідомив співвласник monobank Олег Гороховський.

У квітні історію про бабусю розповіли у Національній поліції України. Співзасновник monobank Олег Гороховський пообіцяв, що компанія купить Лідії Степанівні будинок.

“Терпиш, терпиш, терпиш емоційно все це, намагаєшся робити те, що маєш і те, що можеш, а потім читаєш таку історію і все це виривається назовні. Ця бабуся, яка цілий день ішла під ворожими обстрілами – чорт, ну як же це можливо. Ці огидні істоти будуть вічно горіти в Пеклі. Монобанк купить Лідії Степанівні будинок і вона в ньому обовʼязково доживе до того моменту, коли ця гидота зникне з нашої землі. Слава Україні!”, – написав він.