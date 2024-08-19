Про це він повідомив у телеграм.
Гороховський додав, що всього за три доби його команда отримала понад 7,5 мільярда запитів до сервісів.
Зазначається, що атака на банк припинилася о другій годині ночі.
“Ні на хвилину ми не сповільнилися і не зупиняли обслуговування клієнтів. Я дуже вдячний нашій ІТ-команді та всім, хто висловив нам слова підтримки та запропонував допомогу”, – підкреслив співзасновник Monobank.
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