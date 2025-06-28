Чорногорія закрила сьомий розділ переговорів про вступ до ЄС

Як повідомляє сайт Європейської Ради

Чорногорія досягла важливого етапу у своєму прагненні стати частиною Європейського Союзу, закривши сьомий розділ переговорів. На даний момент країна успішно завершила 7 з 35 запланованих розділів, про що повідомляється на офіційному сайті Європейської Ради.

Цей значущий крок відбувся під час 23-ї зустрічі Конференції з питань вступу Чорногорії, де було офіційно закрито розділ, присвячений “Державним закупівлям”. Раніше Чорногорія вже закривала інші важливі розділи, такі як “Наука та дослідження” у 2012 році, “Освіта та культура” у 2013 році, а також “Зовнішні відносини” у 2017 році.

Після семирічної перерви у 2024 році Чорногорія закрила одразу три розділи: “Право інтелектуальної власності”, “Інформаційне суспільство та медіа” і “Підприємництво та промислова політика”. Всі ці переговорні розділи повинні бути остаточно закриті перед підписанням Договору про вступ до ЄС.

Чорногорія проголосила свою незалежність у травні 2006 року, а вже у 2008 році подала заявку на членство в ЄС. У грудні 2010 року країна отримала статус кандидата, а переговори про вступ розпочалися в червні 2012 року. Таким чином, процес інтеграції триває вже понад 16 років.

Водночас Україна готується до відкриття переговорів за кількома ключовими розділами, зокрема Першим, Другим та Шостим. Проте, незважаючи на підтримку з боку Єврокомісії, Рада ЄС досі не ухвалила відповідне рішення через блокування з боку Угорщини.

Питання відкриття першого переговорного кластеру з Україною планується розглянути на наступному саміті Європейської Ради, який відбудеться 23-24 жовтня 2025 року.