Агентство Moody’s 16 травня оголосило про зниження бездоганного суверенного кредитного рейтингу США, що сталося вперше з 1919 року. Це рішення викликане зростанням державного боргу країни, який досягнув 36 трильйонів доларів, і може ускладнити зусилля президента Дональда Трампа щодо зниження податків, а також вплинути на світові фінансові ринки.

Рейтинг AAA, який США отримали 106 років тому, тепер знижено до AА1. Основними факторами цього рішення стали високі витрати на обслуговування боргу та значний бюджетний дефіцит.

Moody’s стало останнім з трьох провідних рейтингових агентств, яке знизило кредитний рейтинг США. Раніше аналогічні кроки зробили Standard & Poor’s у 2011 році та Fitch Ratings у 2023 році.

У своїй заяві агентство зазначило, що адміністрація та Конгрес США не змогли знайти спільну мову щодо заходів, які б змогли змінити тенденцію до великих щорічних бюджетних дефіцитів і зростання процентних витрат.

Це рішення викликало критику з боку прихильників Дональда Трампа. Директор із комунікацій Білого дому Стівен Чунг розкритикував головного економіста Moody’s Марка Занді, звинувативши його в упередженості на користь демократів.

Колишній старший економічний радник Трампа, Стівен Мур, назвав зниження рейтингу «обурливим» і поставив під сумнів можливість існування активів з кращим рейтингом, якщо держоблігації США втратили AAA.

Заступник прессекретаря Білого дому Куш Десаї звинуватив у проблемах економіки США політику адміністрації Джо Байдена, зазначивши, що Moody’s не врахувало фіскальну кризу останніх чотирьох років.

З моменту повернення до Білого дому 20 січня Трамп заявляє про намір збалансувати бюджет, а його міністр фінансів Скотт Бессент неодноразово підкреслював прагнення адміністрації знизити витрати на фінансування уряду. Проте ці зусилля поки не переконали інвесторів.

Спроби Трампа скоротити витрати через Департамент ефективності уряду Ілона Маска не принесли бажаних результатів, а підвищення доходів через тарифи викликало занепокоєння щодо торговельної війни та можливого глобального економічного спаду, що негативно вплинуло на ринки.

Інвестори використовують кредитні рейтинги для оцінки ризиків, пов’язаних із залученням фінансування на ринках боргового капіталу. Зазвичай, чим нижчий рейтинг позичальника, тим вищі його витрати на фінансування.