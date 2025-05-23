Ранкова атака РФ на Одещину поранила двох людей.

23 травня внаслідок ранкової атаки Російської Федерації на Одещину постраждали двоє людей. Цю інформацію підтвердила Одеська обласна військова адміністрація.

За даними прокуратури, серед постраждалих виявилися 46-річний чоловік та 60-річна жінка. Обидва були госпіталізовані для отримання необхідної медичної допомоги.

Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у зв’язку з вчиненням воєнних злочинів відповідно до частини 1 статті 438 Кримінального кодексу України.

На даний момент триває огляд місць подій, а також встановлюється повний перелік руйнувань і пошкоджень. Прокурори разом з іншими правоохоронними органами документують наслідки агресії з боку Росії.

Повітряну тривогу в Одесі оголосили о 8:20 ранку. Повітряні сили повідомили про групи ударних безпілотників, які рухалися з півдня в напрямку Миколаївщини та Одещини. Згодом стало відомо, що «шахеди» летіли з центру області до Одеси, а також з півдня Миколаївщини в бік Одещини. Відбій тривоги було оголошено о 9:41.

У зв’язку з ранковою атакою першу зміну в одеських школах перевели на дистанційне навчання.