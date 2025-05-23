23 травня внаслідок ранкової атаки Російської Федерації на Одещину постраждали двоє людей. Цю інформацію підтвердила Одеська обласна військова адміністрація.

За даними прокуратури, серед постраждалих виявилися 46-річний чоловік та 60-річна жінка. Обидва були госпіталізовані для отримання необхідної медичної допомоги.

Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у зв’язку з вчиненням воєнних злочинів відповідно до частини 1 статті 438 Кримінального кодексу України.

На даний момент триває огляд місць подій, а також встановлюється повний перелік руйнувань і пошкоджень. Прокурори разом з іншими правоохоронними органами документують наслідки агресії з боку Росії.

Повітряну тривогу в Одесі оголосили о 8:20 ранку. Повітряні сили повідомили про групи ударних безпілотників, які рухалися з півдня в напрямку Миколаївщини та Одещини. Згодом стало відомо, що «шахеди» летіли з центру області до Одеси, а також з півдня Миколаївщини в бік Одещини. Відбій тривоги було оголошено о 9:41.

У зв’язку з ранковою атакою першу зміну в одеських школах перевели на дистанційне навчання.