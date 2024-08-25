За минулу добу, 24 серпня, зведеним підрозділом РЕБ морської піхоти було знищено або подавлено 74 FPV-дрони, які запустили російські військові в бік України.

Про це повідомляє морська піхота ВМС ЗС України на сторінці у Facebook.

Зазначається, що протягом 24 серпня морські піхотинці знищили:

23 російських військових (вбитими та пораненими);

3 одиниці автомобільної техніки;

2 сховища з паливно-мастильними матеріалами;

74 FPV-дрони.

“Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань, продовжують виконувати завдання щодо відсічі широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними Президента України Володимира Зеленського, за два з половиною роки повномасштабної війни Росія випустила по Україні близько десять тисяч ракет різних типів і більш ніж 33 тисячі КАБів.