Про це повідомляє морська піхота ВМС ЗС України на сторінці у Facebook.
Зазначається, що протягом 24 серпня морські піхотинці знищили:
- 23 російських військових (вбитими та пораненими);
- 3 одиниці автомобільної техніки;
- 2 сховища з паливно-мастильними матеріалами;
- 74 FPV-дрони.
“Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань, продовжують виконувати завдання щодо відсічі широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за даними Президента України Володимира Зеленського, за два з половиною роки повномасштабної війни Росія випустила по Україні близько десять тисяч ракет різних типів і більш ніж 33 тисячі КАБів.
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