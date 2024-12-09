Служба безпеки України повідомила деталі унікальної спецоперації, яка відбулася в ніч з 5 на 6 грудня в Керченській бухті. Під час операції група морських дронів "Sea Baby" вступила в бій із російськими вертольотами, літаками та патрульними катерами "Раптор", що намагалися їх перехопити.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

“Саме ці водні дрони були виготовлені в результаті спільного збору коштів з UNITED24, monobank, Олегом Гороховським, Сергієм Стерненком та Ігорем Лаченом в лютому цього року”, — йдеться у повідомленні.

Удари по техніці та баржі окупантів

У СБУ зауважили, російські пілоти, які вважали себе мисливцями, самі стали здобиччю: морські дрони відкрили вогонь у відповідь, використовуючи “Sea Baby” з крупнокаліберними кулеметами з автоматичними системами наведення. За даними перехопленого радіообміну, вертольоти отримали значні пошкодження, а на їх бортах є вбиті та поранені. Крім того, дрони вразили баржу, яка перевозила військову техніку та обладнання для ремонту Кримського мосту.

Про дрони “Sea Baby”

Морські дрони “Sea Baby” оснащені інноваційними системами зброї та можуть використовуватись як багатоцільова платформа для різного озброєння: від ракетних систем залпового вогню до крупнокаліберних кулеметів і літаючих дронів.

“Головне, що вона вкотре довела свою ефективність. Результатів нашої роботи насправді набагато більше, ніж ми можемо показати зараз, але всьому свій час”, — зазначають в 13 Головному управлінні Департаменту військової контррозвідки СБУ.