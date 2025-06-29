Танатопрактик Олена Голоцван: професійна підготовка тіл загиблих військових в Україні

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Олена Голоцван – танатопрактик з Дніпра, яка займається професійною підготовкою тіл померлих до поховань. В даний час вона працює з загиблими військовими, зокрема у Запоріжжі.

Жінка розповідає, що труднощі в цій сфері існували і до початку повномасштабної війни, але тепер це справжня ювелірна реконструкція. Над одним тілом вона може витратити більше 10 годин, використовуючи спеціальні матеріали для відновлення обличчя.

Олена підкреслює, що в Україні таких матеріалів немає, тому їй доводиться купувати їх за кордоном або іноді імпровізувати.

“Ця робота вимагає великої уваги до деталей і чутливості, адже ми маємо справу з людьми, які втратили своїх близьких.” – Олена Голоцван

Вона також ділиться своїми думками про те, як обрала цю професію та з якими викликами стикається у своїй діяльності. Це не лише фізична, а й емоційна праця, яка вимагає великої стійкості та співчуття.