Успішне відбиття атаки безпілотників у Москві – заявив мер Собянін

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У Москві мер Сергій Собянін повідомив про успішне відбиття атаки безпілотників, які намагалися вразити російську столицю. У своєму Telegram-каналі він зазначив, що сили протиповітряної оборони змогли знищити всі дрони, а на місцях падіння уламків вже працюють екстрені служби.

Згідно з уточненнями Собяніна, в результаті атаки було знищено десять безпілотників, які рухалися в бік Москви. На даний момент немає інформації про постраждалих або завдані пошкодження.

Цікаво, що 22 травня Міністерство оборони Росії повідомило про те, що протягом останніх двох діб їхні сили ППО знищили 485 безпілотників у різних регіонах, включаючи Московську область.