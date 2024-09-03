Про це повідомляє Reuters.

Згідно із записом, завод може відновити роботу через п’ять-шість днів після завершення ремонту. На запит Reuters прокоментувати ситуацію «Газпромнафта» не відповіла.

Московський нафтопереробний завод належить нафтовому підрозділу російського газового гіганта «Газпром». Установка «Євро+» забезпечує близько 50% загальної потужності заводу з первинної переробки нафти, маючи на рік потужність 6 мільйонів тонн нафти. Вона також включає риформінг-установку з потужністю 1 мільйон тонн на рік і установку гідроочищення дизельного пального потужністю 2 мільйони тонн на рік.

За даними Reuters, минулого року завод переробив 11,6 мільйона тонн сирої нафти, з якої був виготовлений бензин, дизельне пальне та авіаційний керосин.