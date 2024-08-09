Про це повідомив політолог, офіцер ЗСУ Михайло Басараб.

За його словами, учора російські державні ЗМІ повідомили, що суд Москви заочно арештував Яніну Соколовську, яку не слід плутати з Яніною Соколовою. Раніше у її квартирі провели обшуки.

Як пишуть росЗМІ, 53-річну Соколовську звинувачують у ч. 2 ст. 207.3 КК (публічне поширення явно неправдивої інформації про використання Збройних сил Росії, вчинене за мотивами політичної ненависті), їй загрожує до десяти років ув’язнення з позбавленням права займатися певною діяльністю на строк до п’яти років.

Також зʼявилося відео затримання ще одного українця-втікача Олександра Семченка. Михайло Басараб стверджує, ці події вказують на те, що навіть ті, хто підтримував Росію, зараз стикаються з проблемами.