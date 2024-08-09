Янина Соколовская

Яніна Соколовська

Про це повідомив політолог, офіцер ЗСУ Михайло Басараб.

За його словами, учора російські державні ЗМІ повідомили, що суд Москви заочно арештував Яніну Соколовську, яку не слід плутати з Яніною Соколовою. Раніше у її квартирі провели обшуки.

Як пишуть росЗМІ, 53-річну Соколовську звинувачують у ч. 2 ст. 207.3 КК (публічне поширення явно неправдивої інформації про використання Збройних сил Росії, вчинене за мотивами політичної ненависті), їй загрожує до десяти років ув’язнення з позбавленням права займатися певною діяльністю на строк до п’яти років.

Також зʼявилося відео затримання ще одного українця-втікача Олександра Семченка. Михайло Басараб стверджує, ці події вказують на те, що навіть ті, хто підтримував Росію, зараз стикаються з проблемами.

“Не має жодного значення — це збіг чи якісь нові тенденції на Росії. Фактом є те, що зрадникам України не гарантоване спокійне життя навіть там. І байдуже, що вони служили Росії. Зрадники не мають поваги ніде”, — пише Басараб.