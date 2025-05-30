Миша спричинила відключення електрики в лікарні Радеформвальда

Про це повідомляє німецьке видання Der Spiegel

У німецькому місті Радеформвальд стався незвичайний інцидент, коли миша спричинила коротке замикання, що призвело до повного відключення електрики в лікарні. Цю інформацію оприлюднило німецьке видання Der Spiegel.

Подія трапилася у вівторок ввечері. За попередніми даними, гризун потрапив до трансформаторної кімнати, яка забезпечує електроенергією всю клініку. Внаслідок перенапруги спрацювала протипожежна сигналізація, а в технічному приміщенні з’явився дим.

Хоча резервні генератори були підключені для підтримки роботи деяких відділень, повне відновлення електропостачання виявилося неможливим. У зв’язку з цим, вночі було ухвалено рішення про евакуацію пацієнтів.

Приблизно 30 осіб, які мали бути виписані наступного дня, були відправлені додому раніше. Ще 50 пацієнтів тимчасово перевезли до інших медичних закладів. Після відновлення електропостачання їх планують повернути назад до лікарні.