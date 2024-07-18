Протягом першого півріччя 2024 року Уповноважений із захисту державної мови отримав понад 1000 звернень громадян з усіх регіонів України щодо порушень закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Про це мовний омбудсмен Тарас Кремінь розповів в інтервʼю Радіо Свобода.

«Третина з них стосуються відсутності української версії сайтів інтернет-магазинів та вебсайтів, через які здійснюються обслуговування споживачів. На другому місці – порушення у сфері обслуговування. На третьому – інформація про товари та послуги», – сказав уповноважений.

Він додав, що найбільша кількість звернень надходить із Києва (365), Одещини (понад 200) і Харківщини (близько 100).

«Ми активно ініціюємо процес наступальної українізації, чим підкреслюємо, що закон запрацював на повну силу і чи не всі статті набули чинності, працюють інституції, створено інфраструктуру з опанування української мови», – запевнив мовний омбудсмен і додав, що порушників закону «продовжать карти».

Протягом 2023 року на адресу Уповноваженого із захисту державної мови надійшли рекордні 3692 звернення громадян про порушення мовного закону, повідомляв раніше мовний омбудсмен України.