Про це інформує пресслужба МОЗ.

“Рада з відновлення забезпечуватиме громадський контроль за всіма процесами відновлення, зокрема це стосується дотримання прозорості й доброчесності при виборі підрядника для виконання поточного ремонту та внутрішнього опорядження будівлі сучасного лікувально-діагностичного комплексу Охматдиту”, — йдеться у повідомленні.

Рада з відновлення складатиметься з 15 представників. Персональний склад буде затверджений наказами МОЗ у два етапи.

На першому етапі до складу ради увійдуть представники від:

благодійників, які зробили найбільші пожертви, організаторів збору, які забезпечили найбільшу суму збору, а також дали згоду на участь у діяльності ради з відновлення (6 представників);

МОЗ (1 представник);

НДСЛ “Охматдит” (1 представник).

“Другий етап включатиме відбір семи представників громадських об’єднань, їх спілок, благодійних організацій, що провадять діяльність у сферах запобігання корупції, захисту прав пацієнтів, розвитку сфери охорони здоров’я, професійних асоціацій працівників сфери охорони здоров’я або у сфері архітектури та містобудування”, — розповіли у міністерстві.

Із критеріями відбору кандидатів та порядком подачі заявок від громадськості можна ознайомитись безпосередньо в положенні.

“Оголошення про початок прийому заявок кандидатів від громадських об’єднань, їх спілок, благодійних організацій, професійних асоціацій буде оприлюднене найближчим часом на сайті МОЗ”, — йдеться у повідомленні.

Представників від громадських організаційи обиратиме склад ради, сформований на першому етапі. Це відбуватиметься шляхом рейтингового голосування.

Напередодні, у МОЗ повідомили, що скасували два супутні тендери для “Охматдиту” на 14 мільйонів гривень. Йдеться про інженерно-консультаційні послуги, а також про технічний нагляд за виконанням ремонту фасаду та внутрішнього опорядження будівлі. Раніше міністерство оголосило, що проведе новий тендер на відбудову дитячої лікарні. Перший договір мали укласти з ТОВ “Васеньов Інжиніринг”. Олег Васеньов — експерт, якому «Охматдит» напередодні замовив технічне обстеження поруйнованого корпусу. Він склав акт робіт, у якому були вказані завищені обсяги для конкурсу благодійного фонду лікарні. Директор “Васеньов Інжиніринг” Олег Васеньов повідомив Суспільному, що сума в акті може бути неточною, її визначають після розробки проєкту. Та додав, що витрати, які були зазначені в акті, — орієнтовні.