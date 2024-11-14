Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.
За даними Міністерства охорони здоров’я, українські медичні заклади наразі оснащені майже 12 000 генераторів, з яких близько 4 000 було доставлено за останній рік.
Ці автономні джерела електроживлення дозволять лікарням працювати навіть у випадках відключення електроенергії, що забезпечить стабільну роботу відділень інтенсивної терапії, операційних та іншого критично важливого обладнання.
“Для медичних закладів, які мають працювати безперебійно навіть у складних умовах, надзвичайно важливо мати резервні джерела електроенергії та теплопостачання. Це дозволить зберігати життя та здоров’я пацієнтів”, – підкреслюють у МОЗ.
Зараз у країні активно створюють автономну інфраструктуру в лікарнях: встановлюють старлінки, свердловини, автономні котельні та резервні теплові станції. З 642 медичних закладів, що належать до спроможної мережі, 300 вже є повністю автономними, маючи власні котельні, генератори та свердловини. Ще 565 лікарень забезпечені резервними джерелами тепла, а 370 мають автономні водяні свердловини.
Для підтримки зв’язку під час знеструмлень, у лікарнях розгорнуто 1 185 станцій супутникового інтернету Starlink. Крім того, деякі медичні установи використовують сонячні панелі з акумуляторами для накопичення енергії. На сьогодні понад 90 українських медичних закладів вже обладнані такими станціями, встановленими завдяки благодійним ініціативам та міжнародній допомозі.
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