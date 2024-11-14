Міністерство охорони здоров'я та партнери працюють над забезпеченням лікарень альтернативним живленням для стабільної роботи у разі аварійних ситуацій На тлі нових викликів, спричинених повномасштабною війною, Україна готується до зимового періоду, особливу увагу приділяючи захисту критичної медичної інфраструктури.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

За даними Міністерства охорони здоров’я, українські медичні заклади наразі оснащені майже 12 000 генераторів, з яких близько 4 000 було доставлено за останній рік.

Ці автономні джерела електроживлення дозволять лікарням працювати навіть у випадках відключення електроенергії, що забезпечить стабільну роботу відділень інтенсивної терапії, операційних та іншого критично важливого обладнання.

“Для медичних закладів, які мають працювати безперебійно навіть у складних умовах, надзвичайно важливо мати резервні джерела електроенергії та теплопостачання. Це дозволить зберігати життя та здоров’я пацієнтів”, – підкреслюють у МОЗ.

Зараз у країні активно створюють автономну інфраструктуру в лікарнях: встановлюють старлінки, свердловини, автономні котельні та резервні теплові станції. З 642 медичних закладів, що належать до спроможної мережі, 300 вже є повністю автономними, маючи власні котельні, генератори та свердловини. Ще 565 лікарень забезпечені резервними джерелами тепла, а 370 мають автономні водяні свердловини.

Для підтримки зв’язку під час знеструмлень, у лікарнях розгорнуто 1 185 станцій супутникового інтернету Starlink. Крім того, деякі медичні установи використовують сонячні панелі з акумуляторами для накопичення енергії. На сьогодні понад 90 українських медичних закладів вже обладнані такими станціями, встановленими завдяки благодійним ініціативам та міжнародній допомозі.