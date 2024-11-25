МОЗ разом з правоохоронцями перевіряє рішення щодо інвалідності понад 1600 чиновників

Міністерство охорони здоров'я, разом із правоохоронними органами, проводить перевірку обґрунтованості рішень щодо встановлення інвалідності для 1695 посадових осіб з понад 30 державних органів.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Зокрема, серед осіб, справи яких підлягають перегляду, 32% становлять працівники органів податкової служби, 26% — працівники органів прокуратури, 17% — працівники митної служби та 25% — представники інших державних установ.

Список осіб, чию справу перевіряють, збільшується в міру надходження додаткових даних від правоохоронних органів.

Рішення перевіряє міжвідомча робоча група. Вона також може ініціювати у разі потреби їхній перегляд та інформувати за наявності підстав правоохоронні органи, а також інші уповноважені органи для вжиття ними відповідних заходів.

До складу групи увійшли представники МОЗ, Міністерства соціальної політики, Міністерства внутрішніх справ, Національного агентства з державної служби, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Національної поліції, обласних, Київської міської військових адміністрацій.