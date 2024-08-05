Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
У відомстві нагадали, що минулого тижня було ухвалено рішення провести новий тендер на ремонтні роботи в “Охматдиті”. При цьому жодних договорів за результатами тендеру, який оголосив БФ “Охматдит”, підписано не було.
“Також поки що не витрачено жодної копійки із зібраної на відновлення “Охматдиту” суми коштів”, — додали в МОЗ.
Таким чином, як додали у відомстві, оскільки було скасовано тендер на проведення ремонтних робіт, скасовуються і супутні тендери:
- на послуги з технагляду за відновленням лікарні (5 215 000 гривень);
- на інженерно-консультаційні послуги (9 350 000 гривень).
“Договори в рамках цих конкурсів не підписані і не підписуватимуться”, — зазначили в МОЗ.
Там уточнили, що для відновлення “Охматдиту” буде оголошено новий тендер на майданчику Prozorro.
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