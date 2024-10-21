Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я у відповіді на запит «Українських Новин».

Як проходили перевірки:

віком від 18 до 60 років, прийнятих під час воєнного стану в Україні з 27 вересня по 10 листопада 2023 року. Комісія розглянула 53 734 справи, з яких для повторного перегляду відібрано 781 справу.

від 25 до 50 років, яким присвоєно інвалідність II та III груп під час воєнного стану з 6 по 21 червня 2024 року. Комісія розглянула 37 891 справу, з яких для повторного перегляду відібрано 543 справи.

“Нині опрацьовано понад 18 779 тис. медико-експертних справ. У 3 146 справах рішення МСЕК було визнано сумнівними та призначено додаткову експертизу. Після чого експертні рішення у 74 справах були переглянуті і скасовані”, – йдеться у відповіді МОЗ.

Крім того, паралельно із цим тривають слідчі дії за кримінальними провадженнями спільно з правоохоронними органами.