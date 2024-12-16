Міністерство охорони здоров’я України створює експертні команди, які замінять медико-соціальні експертні комісії (МСЕК). Це рішення має забезпечити сучасний та більш доступний підхід до оцінки стану здоров'я та функціональних можливостей громадян.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

“Експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи працюватимуть у 286 лікарнях по всій Україні. Нові заклади обрані таким чином, щоб бути максимально доступними для людей і водночас відповідати сучасним стандартам якості медичних послуг”, – йдеться у повідомленні.

У рамках реформи створено понад 1300 команд, що складаються з 4300 лікарів. Це втричі більше, ніж у попередній системі МСЕК. Команди працюватимуть за різними спеціалізаціями, такими як хірургія, травматологія, кардіологія, неврологія та психіатрія.

Також створено Центр оцінювання функціонального стану особи, який забезпечуватиме експертну підтримку та розглядатиме рішення у разі їх оскарження пацієнтом.

Інтерактивна карта закладів, а також дашборди зі списками лікарів та контактними даними вже доступні на офіційному сайті МОЗ. Міністерство підкреслює, що це значно спростить доступ громадян до необхідної допомоги та підвищить якість надання медичних послуг.