Про це повідомило МОЗ.
Зазначено, що вісім членів Ради, які були обрані на першому етапі формування, обрали ще сімох учасників. Цей консультативно-дорадчий орган забезпечить участь громадськості та контролюватиме прозорість відбудови найбільшої дитячої лікарні в Україні.
“Таким чином, персональний склад Ради з відновлення повністю сформований і затверджений наказами Міністерства охорони здоров’я від 9 серпня 2024 року № 1415 та від 19 серпня 2024 року № 1458”, — наголосили в МООЗ.
Отже, до Ради з нагляду за процесом відновлення пошкоджених і зруйнованих будівель Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» при МОЗ увійшли такі особи:
- Яко Сільє, постійний представник Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй в Україні;
- Ігор Кацитадзе, спеціаліст з охорони здоровʼя Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні;
- Донатас Буткус, радник-посланник посольства Литовської Республіки в Україні;
- Володимир Кудрицький, голова правління ПрАТ «Національна енергетична компанія Укренерго»;
- Назар Купибіда, член Ради директорів, віцепрезидент з фінансів АТ «Концерн Галнафтогаз»;
- Юлія Висоцька, директор ПрАТ «Науково-виробниче об’єднання «Практика»;
- Євгеній Гончар, начальник відділу з формування політики у сфері програми медичних гарантій та медичного обслуговування Департаменту медичних послуг МОЗ;
- Олена Ларіна, провідний фахівець з внутрішнього контролю НДСЛ «Охматдит» МОЗ;
- В’ячеслав Биков, член правління, виконавчий директор БФ «Таблеточки»;
- Олександр Сушко, виконавчий директор міжнародного фонду «Відродження»;
- Інна Іваненко, виконавча директорка БФ «Пацієнти України»;
- Тарас Лилик, заступник голови Ради директорів з питань діяльності експертних організацій Конфедерації будівельників України;
- Світлана Рева, віцепрезидентка ГС «Міждержавна гільдія інженерів консультантів»;
- Марина Маменко, голова правління ГС «Українська академія педіатричних спеціальностей»;
- Наталія Оніпко, президентка та засновниця БО «Благодійний фонд «Запорука».
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