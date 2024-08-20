Міністерство охорони здоров'я затвердило склад Ради з відновлення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", до якої увійшло 15 членів.

Про це повідомило МОЗ.

Зазначено, що вісім членів Ради, які були обрані на першому етапі формування, обрали ще сімох учасників. Цей консультативно-дорадчий орган забезпечить участь громадськості та контролюватиме прозорість відбудови найбільшої дитячої лікарні в Україні.

Відповідно до інформації Міністерства охорони здоров’я, відбір відбувся шляхом рейтингового голосування, під час якого оцінювали заявки від десяти організацій-заявників. На другому етапі до участі в Раді могли долучитися представники громадських об’єднань, їхніх спілок та благодійних організацій, які працюють у сферах антикорупційної діяльності, захисту прав пацієнтів, розвитку охорони здоров’я, а також професійних асоціацій працівників охорони здоров’я або архітектури та містобудування.

“Таким чином, персональний склад Ради з відновлення повністю сформований і затверджений наказами Міністерства охорони здоров’я від 9 серпня 2024 року № 1415 та від 19 серпня 2024 року № 1458”, — наголосили в МООЗ.

Отже, до Ради з нагляду за процесом відновлення пошкоджених і зруйнованих будівель Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» при МОЗ увійшли такі особи:

Яко Сільє, постійний представник Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй в Україні; Ігор Кацитадзе, спеціаліст з охорони здоровʼя Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні; Донатас Буткус, радник-посланник посольства Литовської Республіки в Україні; Володимир Кудрицький, голова правління ПрАТ «Національна енергетична компанія Укренерго»; Назар Купибіда, член Ради директорів, віцепрезидент з фінансів АТ «Концерн Галнафтогаз»; Юлія Висоцька, директор ПрАТ «Науково-виробниче об’єднання «Практика»; Євгеній Гончар, начальник відділу з формування політики у сфері програми медичних гарантій та медичного обслуговування Департаменту медичних послуг МОЗ; Олена Ларіна, провідний фахівець з внутрішнього контролю НДСЛ «Охматдит» МОЗ; В’ячеслав Биков, член правління, виконавчий директор БФ «Таблеточки»; Олександр Сушко, виконавчий директор міжнародного фонду «Відродження»; Інна Іваненко, виконавча директорка БФ «Пацієнти України»; Тарас Лилик, заступник голови Ради директорів з питань діяльності експертних організацій Конфедерації будівельників України; Світлана Рева, віцепрезидентка ГС «Міждержавна гільдія інженерів консультантів»; Марина Маменко, голова правління ГС «Українська академія педіатричних спеціальностей»; Наталія Оніпко, президентка та засновниця БО «Благодійний фонд «Запорука».