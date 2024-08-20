Про це повідомило МОЗ.

Зазначено, що вісім членів Ради, які були обрані на першому етапі формування, обрали ще сімох учасників. Цей консультативно-дорадчий орган забезпечить участь громадськості та контролюватиме прозорість відбудови найбільшої дитячої лікарні в Україні.

Відповідно до інформації Міністерства охорони здоров’я, відбір відбувся шляхом рейтингового голосування, під час якого оцінювали заявки від десяти організацій-заявників. На другому етапі до участі в Раді могли долучитися представники громадських об’єднань, їхніх спілок та благодійних організацій, які працюють у сферах антикорупційної діяльності, захисту прав пацієнтів, розвитку охорони здоров’я, а також професійних асоціацій працівників охорони здоров’я або архітектури та містобудування.

“Таким чином, персональний склад Ради з відновлення повністю сформований і затверджений наказами Міністерства охорони здоров’я від 9 серпня 2024 року № 1415 та від 19 серпня 2024 року № 1458”, — наголосили в МООЗ.

Отже, до Ради з нагляду за процесом відновлення пошкоджених і зруйнованих будівель Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» при МОЗ увійшли такі особи:

  1. Яко Сільє, постійний представник Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй в Україні;
  2. Ігор Кацитадзе, спеціаліст з охорони здоровʼя Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні;
  3. Донатас Буткус, радник-посланник посольства Литовської Республіки в Україні;
  4. Володимир Кудрицький, голова правління ПрАТ «Національна енергетична компанія Укренерго»;
  5. Назар Купибіда, член Ради директорів, віцепрезидент з фінансів АТ «Концерн Галнафтогаз»;
  6. Юлія Висоцька, директор ПрАТ «Науково-виробниче об’єднання «Практика»;
  7. Євгеній Гончар, начальник відділу з формування політики у сфері програми медичних гарантій та медичного обслуговування Департаменту медичних послуг МОЗ;
  8. Олена Ларіна, провідний фахівець з внутрішнього контролю НДСЛ «Охматдит» МОЗ;
  9. В’ячеслав Биков, член правління, виконавчий директор БФ «Таблеточки»;
  10. Олександр Сушко, виконавчий директор міжнародного фонду «Відродження»;
  11. Інна Іваненко, виконавча директорка БФ «Пацієнти України»;
  12. Тарас Лилик, заступник голови Ради директорів з питань діяльності експертних організацій Конфедерації будівельників України;
  13. Світлана Рева, віцепрезидентка ГС «Міждержавна гільдія інженерів консультантів»;
  14. Марина Маменко, голова правління ГС «Українська академія педіатричних спеціальностей»;
  15. Наталія Оніпко, президентка та засновниця БО «Благодійний фонд «Запорука».
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