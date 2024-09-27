Міністерство охорони здоровʼя України визначило хвороби та стани, за яких можуть призначати медичний канабіс. Там кажуть, що перелік сформували на основі найсучасніших досліджень і доказів ефективності.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Такий список періодично переглядатимуть за наявності нових доказових досліджень.

Ліки на основі медичного канабісу можна буде отримати лише за електронним рецептом лікаря «первинки» або лікаря, що надає спеціалізовану медичну допомогу. Дані про таке призначення вноситимуться до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ).

Призначати ліки з медканабісу можна буде, якщо пацієнт має один із визначених діагнозів. Зокрема, йдеться про хронічний або нейропатичний біль та/або спастичність, спричинені такими захворюваннями:

злоякісні новоутворення;

діабетична нейропатія;

розсіяний склероз;

ураження трійчастого та лицевого нерва;

невралгії внаслідок оперізувального лишаю;

ураження нервових корінців та сплетінь;

компресія нервових корінців та сплетінь під час хвороб;

мононевропатії верхньої кінцівки;

мононевропатії нижньої кінцівки;

поліневропатії та інші ураження периферичної нервової системи;

церебральний параліч та інші паралітичні синдроми;

травми спинного мозку;

внутрішньочерепні травми.

А також засіб можуть призначати у разі:

нудоти та блювання внаслідок хімієтерапії під час лікування новоутворень;

хвороби Паркінсона , синдрому де ля Туретта ;

, ; рефрактерної (фармрезистентній) епілепсії;

захворювань, що спричиняють судомні напади у дитячому віці: синдром Леннокса-Гасто , синдром Драве , туберозний склероз;

, , туберозний склероз; втрати ваги, пов’язаної з анорексією у пацієнтів з хворобами, зумовленими вірусом імунодефіциту людини;

інших захворювань — лише за наявності висновку лікарсько-консультативної комісії.

«Загалом ідеться про випадки, коли використання інших ліків не забезпечує досягнення очікуваного терапевтичного ефекту або спричиняє побічні реакції, які погано переносяться пацієнтом», — пояснили в МОЗ.

Дозування та режим приймання лікарського засобу на основі канабісу визначатиме лікар індивідуально з урахуванням віку, ваги, стану здоровʼя, супутніх захворювань пацієнта й інших факторів.

Дітям також можна призначати такі ліки, проте за умови, що співвідношення канабідіолу до тетрагідроканабінолу в них становить більше ніж 20:1, а максимальна добова доза не перевищує 25 мг/кг ваги тіла.