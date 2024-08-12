Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Зазначається, що для людей, які входять до групи ризику тяжкого перебігу COVID-19, передбачено введення більшої кількості доз — тобто ревакцинація через 6-12 місяців.
Також для лікарів та пацієнтів змінюється визначення етапів вакцинації:
- Одне щеплення (*або два щеплення для окремих груп) — це первинна вакцинація.
- Всі наступні щеплення — ревакцинація проти COVID-19.
- Ревакцинацію рекомендовано робити через 6-12 місяців не усім, а людям із груп ризику.
“Люди, які в попередні роки пройшли базовий курс щеплення (два або три щеплення, залежно від вакцини) та зробили 4 або 5 за рахунком бустерних щеплень минулого року, — можуть і надалі безоплатно ревакцинуватись”, — пояснили в МОЗ.
МОЗ наголошує на важливості вакцинації проти COVID-19 раніше невакцинованих осіб, які належать до груп ризику тяжкого перебігу COVID-19 чи за родом діяльності (люди 60+, вагітні, люди з хронічними захворюваннями, представники професійної групи ризику, наприклад, лікарі, вчителі, військові та інші).
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