Міністерство охорони здоров'я спростило схеми вакцинації для населення проти коронавірусу. Відтепер для більшості людей достатньо зробити одне щеплення проти СОVID-19.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Зазначається, що для людей, які входять до групи ризику тяжкого перебігу COVID-19, передбачено введення більшої кількості доз — тобто ревакцинація через 6-12 місяців.

Також для лікарів та пацієнтів змінюється визначення етапів вакцинації:

Одне щеплення (*або два щеплення для окремих груп) — це первинна вакцинація.

Всі наступні щеплення — ревакцинація проти COVID-19.

Ревакцинацію рекомендовано робити через 6-12 місяців не усім, а людям із груп ризику.

“Люди, які в попередні роки пройшли базовий курс щеплення (два або три щеплення, залежно від вакцини) та зробили 4 або 5 за рахунком бустерних щеплень минулого року, — можуть і надалі безоплатно ревакцинуватись”, — пояснили в МОЗ.

МОЗ наголошує на важливості вакцинації проти COVID-19 раніше невакцинованих осіб, які належать до груп ризику тяжкого перебігу COVID-19 чи за родом діяльності (люди 60+, вагітні, люди з хронічними захворюваннями, представники професійної групи ризику, наприклад, лікарі, вчителі, військові та інші).