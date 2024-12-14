Завдяки згоді п’ятьох родин на посмертне донорство лікарі упродовж двох днів врятували 17 життів. Це є важливою подією для медичної спільноти та пацієнтів, які чекали на трансплантацію.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Зазначається, що серед посмертних донорів – 13-річний хлопчик з Одещини, який помер через інсульт. Родина померлої дитини ухвалила важке, проте надважливе рішення – подарувати шанс на життя іншим, пожертвувавши органи сина для трансплантації.

В Інституті серця нове серце отримав 7-річний Тихон. Також команда фахівців цього закладу вперше провела трансплантацію легень. Пацієнтка – 35-річна Маргарита, мама п’яти дітей, яка чекала на операцію понад чотири роки. Подібна трансплантація стала першою з початку 2024 року, а загалом п’ятою, яку виконали українські лікарі.

Ще двоє дітей отримали нирки: 9-річний Олег – у Західноукраїнському спеціалізованому центрі, а 6-річний Дмитро – у Київському міському центрі нефрології та діалізу.

В “Охматдиті” провели операцію 17-річній Олені, яка майже півтора року чекала на донорську печінку, адже тільки пересадка органу могла врятувати їй життя.

Згода чотирьох родин на посмертне донорство дозволила провести трансплантації для ще 12 українців.

“Попри війну Україна робить значні кроки у розвитку трансплантації. Це спільне досягнення – лікарів, медичних установ, пацієнтів та держави”, – наголосили в МОЗ.

В пресслужбі зауважили, що операції з трансплантації є безоплатними для пацієнтів та фінансуються державою в межах програми медичних гарантій.