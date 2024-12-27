Мозаїчне панно на фасаді столичного ліцею ризикує бути втрачено через роботи з утеплення, що проводяться районним департаментом освіти.

Про це повідомляє архітектурна дослідниця Ельміра Еттінгер.

Один із фрагментів композиції, що раніше прикрашав будівлю, зник ще три роки тому. За її словами, інша частина панно може постраждати вже за кілька днів.

“Зараз ліцей утеплюють і за два дні робочі дійдуть до мозаїки. Зліва була ще одна, два орнаменти прикрашали кути цього елемента будівлі. Але перша мозаїка зникла не зараз. Три роки тому вона почала падати пластами і її збили. Залишки забрала загадкова дівчина із (як вона представилась) «інституту мозаїки»”, – зазначила Еттінгер.

Директор ліцею підтримує ідею збереження мозаїки, але ситуація ускладнюється кількома факторами:

Проєкт утеплення створений департаментом освіти, і рішення про збереження мозаїки залежить виключно від них.

Для захисту мозаїки її потрібно укріпити, оскільки під нею утворилися повітряні порожнини.

Якщо зберігати нинішню мозаїку, виникає питання реставрації втраченої частини, щоб відновити композицію в цілому.

Архітектурна спільнота закликає до збереження цього мистецького твору, адже позитивні приклади таких проєктів уже існують.

“Не знаю, як краще, але точно нам потрібне від департаменту освіти збереження цієї чудової роботи. Бо гарні приклади є. І мозаїка того варта”, – підсумувала Еттінгер.

Питання збереження мозаїки зараз потребує активного втручання і обговорення громадськістю, аби врятувати цей мистецький об’єкт.