Напад на російське судно «Атлантида» в Мозамбіку: розслідування уряду

Про це повідомляє видання Club of Mozambique

Уряд Мозамбіку розпочав розслідування інциденту, що стався 10 травня, коли російське океанографічне судно «Атлантида» стало жертвою нападу в морських водах поблизу Кабо-Делгаду, регіону, відомого своєю терористичною активністю. Цей випадок викликав серйозну стурбованість серед місцевої влади.

Речник уряду Іносенсіо Імпісса підтвердив, що слідчі дії тривають, і запевнив, що громадськість та міжнародна спільнота будуть проінформовані про результати розслідування, як тільки вони стануть відомі.

Згідно з інформацією, наданою посольством Росії в Мапуту, напад стався близько 15:00 за місцевим часом, коли 62-метрове дослідницьке судно поверталося до порту Мапуту. Два невідомі судна відкрили вогонь по «Атлантиді» на відстані трьох миль від узбережжя острова Тамбузі в архіпелазі Кірімбас, не намагаючись зв’язатися з кораблем.

Після інциденту судно зупинилося в Мапуту, а потім продовжило свій шлях до Дурбана в Південній Африці. На даний момент особи, відповідальні за напад, залишаються невідомими.

Речник уряду також зазначив, що офіційного повідомлення від російського посольства ще не надійшло, але Мозамбік активно розслідує цей випадок і підтверджує свою відданість забезпеченню безпеки в своїх територіальних водах.

Місцеві джерела вважають, що напад може бути пов’язаний з діяльністю терористичних угруповань, які діють у північному регіоні країни. Якщо це підтвердиться, це стане першим випадком такого роду в Мозамбіку.

16 травня мозамбіцький дослідник Жоао Фейжо висловив думку, що збройні угруповання на півночі країни реорганізувалися і тепер зосереджують свої атаки на районах з послабленою військовою присутністю, прагнучи розширити свій міжнародний вплив.

Фейжо також зазначив, що повстанці уникають зіткнень з потужними військовими силами, такими як руандійські війська в Пальмі та Мосімбоа-да-Прая, і натомість зосереджуються на слабших позиціях Збройних сил оборони Мозамбіку.