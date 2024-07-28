Про це Зеленський заявив в інтерв’ю японському суспільному мовнику NHK.
ЗМІ зауважує, що цього місяця Київ зв’язувався з виборчим штабом Трампа та його опонентки з Демократичної партії Камали Гарріс.
Зеленський повідомив, що під час телефонної розмови запросив Трампа відвідати Україну.
Президент зазначив: якщо Трамп хоче дізнатися щось про Україну, то він може приїхати й “переконатися на власні очі” або запитати у нього.
Також глава держави заявив, що Україна передавала меседжі команді кандидата в американські президенти.
Трамп же повідомив Зеленському, що він доступний щодо будь-яких питань і президент України може звернутися до нього.
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